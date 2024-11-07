Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

Зеленский также напомнил, что Украина ранее подготовила свой план урегулирования — так называемую формулу мира — и намерена продолжать работу по ее реализации. Он при этом обвинил участвующих в саммите европейских лидеров в том, что они ищут возможности для достижения мира с Россией. «Объятия не помогут. Кто-то из вас обнимается уже 20 лет, а стало только хуже», — считает он.