Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах , — сказал он в выступлении, текст которого опубликован в его Telegram-канале. — Только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта».
Зеленский также напомнил, что Украина ранее подготовила свой план урегулирования — так называемую формулу мира — и намерена продолжать работу по ее реализации. Он при этом обвинил участвующих в саммите европейских лидеров в том, что они ищут возможности для достижения мира с Россией. «Объятия не помогут. Кто-то из вас обнимается уже 20 лет, а стало только хуже», — считает он.
Зеленский не стал смягчать своих традиционных требований о вступлении в НАТО, передаче Украине замороженных российских активов и введении новых санкций против России. «Нам нужны рычаги влияния», — пояснил он.
Выступление Зеленского состоялось на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который неоднократно обещал завершить украинский конфликт до своей инаугурации. Газета The Wall Street Journal опубликовала его возможный план урегулирования, который предусматривает замораживание линии фронта и мораторий на вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что этот план носит абстрактный характер.