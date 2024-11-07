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Зеленский отказался от помощи в организации переговоров с Россией

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Украина не хочет от союзников помощи в организации переговоров с Россией, а по-прежнему намерена сама решать, когда их начать. Об этом сообщил Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Источник: AP 2024

«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах , — сказал он в выступлении, текст которого опубликован в его Telegram-канале. — Только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта».

Зеленский также напомнил, что Украина ранее подготовила свой план урегулирования — так называемую формулу мира — и намерена продолжать работу по ее реализации. Он при этом обвинил участвующих в саммите европейских лидеров в том, что они ищут возможности для достижения мира с Россией. «Объятия не помогут. Кто-то из вас обнимается уже 20 лет, а стало только хуже», — считает он.

Зеленский не стал смягчать своих традиционных требований о вступлении в НАТО, передаче Украине замороженных российских активов и введении новых санкций против России. «Нам нужны рычаги влияния», — пояснил он.

Выступление Зеленского состоялось на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который неоднократно обещал завершить украинский конфликт до своей инаугурации. Газета The Wall Street Journal опубликовала его возможный план урегулирования, который предусматривает замораживание линии фронта и мораторий на вступление Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что этот план носит абстрактный характер.

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