Google Maps скрыл на картах военные объекты Украины

О том, что Google исполнил требование, рассказал в Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются», — цитируют Коваленко «Ведомости».
3 ноября стало известно, что сервис Google Maps опубликовал свежие снимки, на которых можно разглядеть места дислокации украинских военных объектов.
Представитель Киева пожаловался, что в ответ на требование оперативно скрыть секретные данные с карт в администрации сервиса сообщили, что не смогут это сделать, так как у ответственных сотрудников выходной день.
6 ноября Коваленко заявлял, что представители компании Google обязались в дальнейшем убирать информацию об украинских военных объектах и системах из широкого доступа.