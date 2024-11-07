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Google Maps скрыл на картах военные объекты Украины

Сервис Google Maps сделал недоступными для пользователей фотографии военных систем и объектов на спутниковых снимках территории Украины. Ранее Киев потребовал удалить данные, которые могут быть секретными.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О том, что Google исполнил требование, рассказал в Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются», — цитируют Коваленко «Ведомости».

3 ноября стало известно, что сервис Google Maps опубликовал свежие снимки, на которых можно разглядеть места дислокации украинских военных объектов.

Представитель Киева пожаловался, что в ответ на требование оперативно скрыть секретные данные с карт в администрации сервиса сообщили, что не смогут это сделать, так как у ответственных сотрудников выходной день.

6 ноября Коваленко заявлял, что представители компании Google обязались в дальнейшем убирать информацию об украинских военных объектах и системах из широкого доступа.

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