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«Все-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется». Лукашенко надеется, что Трамп будет пытаться решить накопившееся проблемы в мире

Лукашенко рассчитывает, что Трамп решит накопившиеся в мире проблемы.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на третьем чемпионате по колке дров среди журналистов 7 ноября рассчитывает, что президент США Дональд Трамп решит накопившиеся в мире проблемы. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава государства отметил, что США пока будут продолжать давить на Европу, так как им не нужны конкуренты.

— Они за счет этого живут. Если Европа и евро поднимутся, доллару нечего будет делать. В Евросоюзе уже начали это понимать.

Кроме того, президент акцентировал внимание на том, что мир жутко меняется. Он уточнил, что руководство стран-членов Европейского союза будут болеть именно за свои страны и здесь именно европейцы могут стать главными соперниками для США, а не Китай.

По словам Лукашенко, поднимается и Глобальный Юг, довольно быстрыми темпами растет экономика Индии.

— Может, буквально через некоторое время возникнут новые обстоятельства. Им (речь идет про США. — Ред.) придется на это реагировать.

Глава государства высказал мнение, что рассчитывает на то, что Трамп займется вопросами мирового порядка, будет пытаться внести вклад в решение накопившихся проблем.

— Для меня, до выборов, предпочтительнее Трамп. Почему? Потому что при этих безумцах мы видим, что происходит. Они мало и занимались в лице президента этими вопросам. Придет старый-новый Трамп — все-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется, — отметил Александр Лукашенко.

Он добавил, что есть еще один нюанс — человеческий. Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что когда люди без опыта — одно, когда у людей нет детей — это катастрофа. Он заявил, что им безразлично все то, что происходит в мире.

— У Трампа большая семья, дети. И у Трампа наша Мелания, которая жестко его в руках держит. Поэтому то, что у него есть семья и дети, — большое дело. Он задумывается не только о своем будущем, но и о будущем детей, — пояснил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про итоги выборов в США: «Трамп, конечно, это мощь».

Также президент поздравил Трампа с победой на выборах президента США, сказав о его личном подвиге: «Метких политических решений, которые сделают Америку снова великой».

А еще Лукашенко сказал, что Беларусь выдвинет Трампа на Нобелевскую премию, если он сможет прекратить войны.