Дятлова — о задержке сдачи Макс-Ашманн-парка: «Общественное порицание не сработало»

«У нас там было два подрядчика. Один, кто делал замощение, своё обещание выполнил, а второй, который занимался освещением и камерами “Безопасного города”… Обещание не выполнено, — пояснила она. — Те сроки, которые были озвучены, нарушены. Наша задача — помочь. Там были проблемы по согласованию с “Россетями”, и мы помогли. Дальше нужно вводить объект в эксплуатацию, подключать освещение и видеонаблюдение, а также наказывать рублём подрядную организацию за каждый день просрочки. Другого способа не существует».