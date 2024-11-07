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Спикера ЗакСа Александра Бельского избрали председателем ПАСЗР

Новым председателем Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР) сроком на один год избрали спикера Законодательного собрания Александра Бельского.

Источник: Коммерсантъ

Такое решение приняли на 66-й конференции ПАСЗР, проходившей на базе парламента Вологодской области. До Бельского должность занимал спикер ЗакСа Карелии Элиссан Шандалович.

«За 30 лет ПАСЗР стала важной площадкой для координации нашей законотворческой работы. Мы не только регулярно обмениваемся опытом, но и готовим консолидированные инициативы федерального уровня».

сказал господин Бельский

Новый председатель ПАСЗР также поблагодарил коллег за оказанное доверие и подчеркнул, что организация межпарламентского сотрудничества является единым голосом регионов Северо-Запада.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский ЗакС объявил о старте отбора кандидатов во второй созыв Молодежного парламента. Бельский напомнил, что участие в отборе могут принять молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет.