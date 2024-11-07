«Помилованы 2 женщины и 29 мужчин». Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека за преступления экстремистской направленности

В телеграм-канале уточнили, что у 17 человек есть хронические заболевания. Также сказано, что трое являются инвалидами, у 27 есть дети, из них семь являются многодетными. Уточняется, что осужденные были освобождены от основного наказания без снятия судимости. Говорится, что Министерство внутренних дел будет обеспечивать контроль за их правопослушным поведением.