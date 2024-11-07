«Помилованы 2 женщины и 29 мужчин». Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека за преступления экстремистской направленности

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 7 ноября 2024 года, помиловал 31 человека, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».
«Помилованы 2 женщины и 29 мужчин», — уточнили в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что у 17 человек есть хронические заболевания. Также сказано, что трое являются инвалидами, у 27 есть дети, из них семь являются многодетными. Уточняется, что осужденные были освобождены от основного наказания без снятия судимости. Говорится, что Министерство внутренних дел будет обеспечивать контроль за их правопослушным поведением.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о помиловании примерно 100 осужденных.
Мы писали, что 4 сентября президент помиловал 30 осужденных лиц за преступления протестной направленности. Еще помилованы были 37 человек в преддверии Дня народного единства 17 сентября.
Кроме того, 16 августа были помилованы 30 осужденных за преступления протестной направленности. А 3 июля был подписан закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
К слову, ранее Александр Лукашенко назвал причины помилования осужденных за протесты. Также белорусский президент говорил, кто помилован из осужденных за протестные преступления.