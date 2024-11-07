Лукашенко презентовал белорусский топор — видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко презентовал топор белорусского производства во время чемпионата по колке дров, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Глава государства рассказал, что дал МТЗ поручение разработать топор отечественного производства. Тем не менее, первый представленный образец не устроил белорусского лидера.
«Был хуже, чем импортный (топор — Sputnik), поэтому мы сделали новый. Он тяжелее немножко, чем этот (зарубежный — Sputnik), но емкий такой», — поделился впечатлениями президент.
Отечественный топор будет производиться под брендом Belarus.
Во время мастер-класса по колке дров Лукашенко показал несколько топоров, которые использует дома. Глава государства посоветовал всегда рубить дрова не спеша, внимательно смотреть на колодку, выбирая место, в котором волокна древесины держатся слабее.
Многие участники, которым президент предлагал опробовать свои силы в колке дров, выбирали именно белорусское орудие труда.