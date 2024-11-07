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Лукашенко презентовал белорусский топор — видео

Президент дал поручение разработать белорусский топор, который ни в чем не будет уступать зарубежным аналогам.

Источник: Sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко презентовал топор белорусского производства во время чемпионата по колке дров, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства рассказал, что дал МТЗ поручение разработать топор отечественного производства. Тем не менее, первый представленный образец не устроил белорусского лидера.

«Был хуже, чем импортный (топор — Sputnik), поэтому мы сделали новый. Он тяжелее немножко, чем этот (зарубежный — Sputnik), но емкий такой», — поделился впечатлениями президент.

Отечественный топор будет производиться под брендом Belarus.

Во время мастер-класса по колке дров Лукашенко показал несколько топоров, которые использует дома. Глава государства посоветовал всегда рубить дрова не спеша, внимательно смотреть на колодку, выбирая место, в котором волокна древесины держатся слабее.

Многие участники, которым президент предлагал опробовать свои силы в колке дров, выбирали именно белорусское орудие труда.

Лукашенко Александр