Лукашенко помиловал 31 осужденного за экстремизм

МИНСК, 7 ноя — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 осужденного за совершение преступлений экстремистской направленности, сообщает пресс-служба главы государства.
«Осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением», — сказано в сообщении.
Согласно решению президента, было помиловано две женщины и 29 мужчин. Все они отбывали наказания по экстремистским статьям.
Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что у 27 помилованных есть несовершеннолетние дети, 7 человек имеют статус многодетных. При этом 17 человек имеют хронические заболевания, еще трое — инвалидность.
Помилование
В 2024 году президент не первый раз подписывает указ о помиловании лиц, осужденных за экстремизм. В частности, из так называемого «списка Воскресенского» в марте были помилованы 15 человек — кто-то вышел на свободу, а кому-то сократили срок.
В середине августа был подписан еще один указ о помиловании 30 осужденных за протесты — тогда были помилованы 16 мужчин и 14 женщин, у некоторых из них есть серьезные заболевания. Есть и люди пенсионного возраста.
В сентябре помилование коснулось еще 30 граждан (7 женщин и 23 мужчин), подавляющее число из которых имеют несовершеннолетних детей. Позднее глава государства в преддверии Дня народного единства помиловал еще 37 человек.