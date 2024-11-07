Кто из мировых лидеров выиграет и проиграет после победы Трампа

Первое президентство Трампа показало, что он ранжировал лидеров на основе их предполагаемых сильных и слабых сторн, а также личного вкуса. Как каждый из мировых лидеров впишется в орбиту 47-го президента США в этот раз, будет зависеть от прежних отношений с Трампом и заискивания перед лидером США.

Источник: AP 2024

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Bloomberg предлагает ознакомиться со списком «победителей» и «проигравших».

Победители

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

У него были напряженные отношения с уходящим президентом Джо Байденом, и он будет рад возвращению в Белый дом своего давнего союзника.

Байден приостановил оказание военной помощи Израилю, якобы, из-за обеспокоенности страданиями палестинского гражданского населения в результате войны Израиля с ХАМАС. Трамп, напротив, усилит поддержку Израиля. Кроме того, он будет более благосклонно относиться к настойчивому стремлению Нетаньяху продолжать борьбу с иранскими прокси и к отказу поддержать создание палестинского государства, несмотря на вероятность разжигания более масштабной войны на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Возвращение Трампа — стимул для Моди, который столкнулся с пристальным вниманием из-за своей националистической политики на родине и обвинений во внесудебных казнях за рубежом.

Моди и Трамп поддерживают тесные личные связи, часто публично хвалят друг друга и называют друг друга друзьями.

Администрация Трампа может не поддержать стремление Канады привлечь правительство Индии к ответственности за предполагаемые убийства диссидентов. Обещание Трампа положить конец конфликту на Украине также даст Моди шанс поддерживать тесные связи с Москвой, которая поставляет Индии дешевую нефть и военную технику. Администрация Байдена, напротив, выразила разочарование Нью-Дели, когда Моди встретился с Путиным в Москве в июле этого года.

Президент России Владимир Путин

Путин видит в переизбрании Трампа возможность использовать разногласия на Западе и добиться дальнейших успехов на Украине.

Ожидается, что 47-й президент США нарушит единство союзников по НАТО и поставит под сомнение будущую помощь Украине из-за своей политики «Америка превыше всего».

Однако непредсказуемость Трампа вызывает беспокойство в Кремле. Не исключено, что в ближайшее время Трамп может обострить российско-украинский конфликт в попытке навязать Путину условия урегулирования с потенциально катастрофическими последствиями, такими как ядерная конфронтация.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман

Фактический правитель королевства может попытаться возродить давно зашедшие в тупик усилия по заключению ключевого пакта безопасности с США.

Трамп, чья команда разработала Соглашения Авраама, наладившие дипломатические отношения между Израилем и рядом арабских государств, вероятно, приложит усилия для их расширения на Саудовскую Аравию.

Если Трамп сможет добиться заключения мирного договора между Израилем с Саудовской Аравией, это обеспечит последней политическую поддержку в Вашингтоне для расширения американского «зонтика безопасности» на Саудовскую Аравию, а также позволит ей сосредоточиться на экономике и ослабит опасения по поводу любых потенциальных угроз со стороны Ирана.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Хотя Мелони стала убежденной сторонницей атлантизма, она по сути остается крайне правым политиком. И хотя она пообещала работать с тем, кто победит на выборах в США, ее близость к Илону Маску, скорее всего, поможет добиться расположения нового президента США.

Она намерена позиционировать себя как посредника между НАТО, ЕС и Белым домом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Турция может испытывать осторожный оптимизм.

Эрдоган и Трамп имеют давнюю историю сердечного общения, часто разговаривают по телефону, и Эрдоган даже называет Трампа «мой друг».

В отличие от эпохи Байдена, президентство Трампа может обеспечить Эрдогану более прямой доступ в Вашингтон.

Антивоенная позиция Трампа и его сосредоточенность на торговле также могут сыграть на руку Эрдогану. Однако трудности могут возникнуть из-за антиизраильской риторики последнего и недавних попыток Турции расширить сотрудничество с Китаем.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Возможно, Ким — это тот азиатский лидер, который больше всего приветствует переизбрание Трампа.

Во время первого срока Трампа в Белом доме у них завязались теплые отношения: они обменивались письмами и дважды встречались. Но в конечном итоге их общение сошло на нет, а соглашение, чтобы положить конец стремлению КНДР к созданию ракет с ядерными боеголовками, способными достичь материковой части Америки, так и не было достигнуто.

С тех пор Ким воспринимал в штыки все попытки США наладить диалог и вместо этого сблизился с Путиным. С возвращением Трампа он, возможно, рассчитывает на сокращение американского военного присутствия в регионе и на ослабление военных связей между США, Японией и Южной Кореей. Во время первого срока Трампа Пентагон сократил военные учения с Южной Кореей в качестве знака доброй воли.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Лидер националистов, который находится у власти пятый срок и которого Трамп хвалил за его стиль руководства, сделал самую смелую ставку в Европе на победу Трампа.

Орбан восхвалял Трампа даже тогда, когда его возвращение к власти казалось маловероятным — в разгар уголовных преследований в США.

Теперь венгерский премьер позиционирует себя как «человека Трампа в Европе». Он рассчитывает, что его личные связи с новым президентом США укрепят его положение в ЕС, где он считается белой вороной из-за своих автократических наклонностей и пророссийских позиций. Орбан надеется, что Трамп быстро прекратит боевые действия на Украине и ослабит давление США на Венгрию за ее отход от демократии.

Президент Аргентины Хавьер Милей

Милей сделал большую ставку на победу Трампа и не прогадал.

Аргентинский президент, впервые встретившись с Трампом в феврале, не преминул сказать ему, каким «великим президентом» считает его, и пожелал ему переизбрания.

Милей надеется, что второе президентство Трампа склонит чашу весов в пользу Аргентины в Международном валютном фонде: страна стремится подписать новое соглашение, чтобы заменить действующее на рекордную сумму в 44 млрд долларов.

Кроме того, аргентинский лидер пытается умаслить Илона Маска: в этом году они встречались по крайней мере трижды, и миллиардер заявил, что его компании ищут способы инвестировать в Аргентину.

Проигравшие

Президент Украины Владимир Зеленский

Хотя Зеленский одним из первых поздравил Трампа с переизбранием, в Киеве не особо скрывают глубокую обеспокоенность из-за победы республиканцев.

Украина опасается, что Трамп может оказать на нее давление и склонить к территориальным уступкам в мирных переговорах с Россией, а также сократить финансовую и военную поддержку.

Администрация США сменяется как раз тогда, когда Россия неуклонно продвигается на востоке Украины. Хотя Байден был не склонен поддерживать стремление Украины в НАТО и отказывался позволять ей наносить удары вглубь российской территории западным оружием, обещание Трампа закончить военный конфликт «за 24 часа» показывает, что его приоритетом является завершение этого кризиса.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Иран до сих пор публично не высказывался о влиянии очередного президентства Трампа, которое отрезает путь к дипломатии по его ядерной программе. А Тегеран рассчитывал на это, надеясь ослабить давление на свою экономику, пострадавшую от санкций.

Во время первого президентского срока Трамп — важный сторонник Израиля — применил политику «максимального давления» в отношении Тегерана.

Он может захотеть еще больше изолировать Иран, ужесточив и без того суровые санкции, которые ввела его прошлая администрация. Однако в этот раз Трампу придется иметь дело с регионом, который изменился за последние годы. Иран сейчас восстанавливает связи с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами — двумя странами, которые ранее поддержали позицию «максимального давления».

Председатель Китая Си Цзиньпин

Для Си победа Трампа пришлась на неподходящее время.

Трамп пригрозил ввести 60%-ную пошлину на товары из Китая, что подорвет торговлю с Америкой и крайне негативно отразится на китайской экономике. Это усилит неопределенность как раз в тот момент, когда правительство Си внедряет крупный пакет мер для стимулирования роста и укрепления доверия инвесторов. А это приведет уже к общей неопределенности — тому, что никогда не нравилось Коммунистической партии Китая.

Тем не менее не все так плохо. Все тот же Маск, у которого есть обширные деловые интересы в Поднебесной, показал, что Трамп прислушивается к его мнению. К тому же 47-й президент США сомневается, следует ли спасать Тайвань в случае его прямого конфликта с Китаем.

Насмешки Трампа над Европейским союзом по поводу торговых дисбалансов и его двойственное отношение к обязательствам США по безопасности перед азиатскими союзниками также могут обеспечить Си возможности для улучшения дипломатических отношений, которые испортились при Байдене.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Трамп неоднократно ссылался на положительное сальдо торговли Японии с США как на проблему и призывал Японию платить больше за американское военное присутствие в стране.

Американский контингент там составляет около 55 000 человек, и это самое масштабное постоянное развертывание сил США за рубежом. Япония ранее увиливала от призывов больше платить за американских военных, но текущая сделка подлежит продлению в 2026 году.

Япония также может столкнуться с дополнительным давлением со стороны Трампа из-за экспорта оборудования для производства микросхем в Китай, который Вашингтон пытался сократить.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум

Мексика готовится узнать, как Трамп намерен реализовать свой «тарифный план».

Эта инициатива может создать трудности для Мексики, которая стремится нарастить экспорт в соседние страны.

Еще одним источником беспокойства является ожидаемый в 2026 году пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Острой проблемой остается и иммиграция: Трамп угрожает оказать финансовое давление на Мексику, несмотря на принятые ею жесткие меры, которые в преддверии выборов помогли США сократить приграничную миграцию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Немногие из традиционных западных союзников США начали выстраивать отношения с Трампом с более невыгодного положения, чем лидер британских лейбористов.

Всего за четыре месяца работы Стармер уже ввязался в неприглядную перепалку с Трампом после того, как Республиканская партия обвинила его партию в отправке волонтеров в США для агитации за Камалу Харрис.

К тому же Стармер назвал штурм Капитолия 6 января 2021 года «прямой атакой на демократию», а его министр иностранных дел Дэвид Лэмми в 2017 году обозвал тогдашнего президента США «женоненавистником и симпатизирующим неонацистам социопатом». Совсем недавно он вступил в публичную перепалку с Маском, который размышлял на платформе X, что беспорядки в Великобритании могут привести к гражданской войне.

Хотя Стармер расхваливает относительно сбалансированную торговлю Великобритании с США и ее исторически высокие уровни расходов на оборону, подобные политические разногласия могут помешать ему убедить Трампа в том, что англо-американские отношения по-прежнему «особенные».

Президент Франции Эммануэль Макрон

Макрон уже имеет опыт работы с Трампом, что обеспечивает ему ценное преимущество по сравнению с европейскими коллегами.

Действительно, во время первого срока Трампа два лидера создали «эффектный броманс», включавший ужин на вершине Эйфелевой башни.

«Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет», — написал Макрон на своей странице в Х.

Возвращение Трампа также может дать дополнительный импульс фирменному стремлению Макрона укрепить ЕС путем более глубокой интеграции его экономик.

Несмотря на такие перспективы и возможность усиления влияния Европы, Франция мало что выиграет с экономической точки зрения и потенциально многое потеряет в случае возобновления торговой напряженности.

Это может произойти быстро, если Трамп возобновит борьбу с Францией за налогообложение крупных технологических компаний, таких как Google. Четыре года назад лишь чудом удалось избежать введения пошлин на игристое вино, сыр и косметику, и, по сути, этот спор остается нерешенным.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Союзником Трампа в Бразилии был бывший президент Жаир Болсонару, главный политический соперник Лулы. Нынешний бразильский президент опасается, что возвращение Трампа может воодушевить консервативное политическое движение во главе с Болсонару, сторонники которого в прошлом году попытались поднять восстание против его правительства всего через неделю после инаугурации.

Накануне выборов в США Лула сказал, что молится за победу Харрис, добавив, что Трамп после предыдущего проигрыша поощрял антидемократические беспорядки в Капитолии.

Министерство финансов и центробанк Бразилии также обеспокоены потенциальным влиянием торговых пошлин и планов государственных расходов Трампа, учитывая, что они могут подстегнуть инфляцию и увеличить стоимость финансирования во всем мире. При этом Бразилия считает, что если Трамп повысит пошлины для китайских товаров, США придется обратиться к бразильскому рынку для сбыта своего импорта.

Канцлер Германии Олаф Шольц

Неприкрытая неприязнь Трампа к Ангеле Меркель сильно осложнила отношения между США и Германией. А Шольц был ее министром финансов и преемником, поэтому ему будет трудно избавиться от этой связи.

Германия уже много десятилетий находится под прицелом Трампа, одержимого ее автомобилями и торговым профицитом. И теперь она снова окажется на линии огня. Немецкий автопром является крупнейшей отраслью крупнейшей экономики Европы и сильно подвержен высоким импортным пошлинам со стороны США, которые планирует ввести Трамп.

Во время предвыборной гонки Шольц и его правящая коалиция открыто отдавали предпочтение Харрис, а не Трампу. Трамп вряд ли пропустил или забыл эти комментарии.