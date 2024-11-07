«Следующие 20 лет будут не менее, а более сложными»: Путин выступает на «Валдае»

20:23.
20:22 НАТО просто вынудили нас на ответные действия, добились того, чего хотели — Путин.
20:22 Путин назвал НАТО единственным оставшимся в мире блоком и «откровенным анахронизмом».
«В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише», — сказал Путин.
По мнению президента РФ, США понимали, что НАТО становится непривлекательным, а им блок нужен, чтобы руководить, поэтому и конфликты им нужны.
20:21 ❗️Мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором должны быть услышаны все голоса — Путин.
20:19.
20:18 Не должно быть ситуации, когда модель одной страны, пусть даже успешной, навязывается всем остальным — Путин.
20:17 Международное право — продукт договоренностей не стран, а народов — Путин.
20:17 Монополия Запада находится под угрозой, она вредна для них самих, сообщил Путин.
20:16.
20:11 Человечеству жизненно необходимо объединять свои интеллектуальные усилия — Путин.
20:10 ❗️В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным — Путин.
20:10 Сегодня мир не переживает конфликт всех со всеми, это борьба мирового меньшинства за сохранение доминирования, заявил Путин.
По его словам, Россия и подавляющее большинство стран стремятся к тому, чтобы укрепить дух мирового прогресса.
20:06 Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада, считает Путин.
20:05.
20:04 Санкции Запада против России не возымели эффекта, сказал Путин. По его словам, Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения «вашингтонских и брюссельских начальников».
20:04 Россия никого не хочет учить и навязывать свое мировоззрение, сообщил Путин. По его словам, Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: «мы или они».
20:03 «Мы подошли к опасной черте». Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией, заявил Путин.
20:00.
19:58 ⚡️Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом, заявил Путин.
Призывы Запада нанести России — ядерной державе — стратегическое поражение демонстрируют запредельный авантюризм, добавил он.
19:55 За формирование нового мира развернулась борьба — это не борьба за власть, а столкновение принципов, заявил Путин.
19:52 Следующие 20 лет в истории человечества «будут не менее, а то и более сложными», заявил Владимир Путин.
По его словам, нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен, быть участниками сложнейших процессов.
«Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло».
19:50 ❗️На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство — Путин.
19:43.
19:41 В прошлом году вместе с ответами на вопросы речь Путина продлилась почти четыре часа.
На предыдущей встрече президент назвал себя «плотником четвертого разряда» после реплики о «захлопнутом окне» в российско-японских отношениях. Президент заверил, что «знает, как окна строить», и призвал не беспокоиться.
А на форуме 2022 года Путин говорил об отношениях России и Украины, утверждая, что в основе своей русские и украинцы — один народ.
19:40 Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» может затронуть тему выборов в США.
19:35 «Валдай» является ключевой платформой для обсуждения стратегических внешнеполитических и внутренних вопросов, а также глобальных тенденций. Президент России Владимир Путин ежегодно участвует в заседаниях клуба с момента его основания в 2004 году.
19:30 Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня президент России Владимир Путин выступает на ежегодной пленарной сессии клуба «Валдай». Основные делегации на форум приехали из стран Азии, Европы и Латинской Америки. Среди приглашенных — политологи, экономисты, эксперты по международной безопасности и представители российского руководства. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию.