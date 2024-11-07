«Следующие 20 лет будут не менее, а более сложными»: Путин выступает на «Валдае»

20:21 ❗️Мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором должны быть услышаны все голоса — Путин.

20:19.

20:18 Не должно быть ситуации, когда модель одной страны, пусть даже успешной, навязывается всем остальным — Путин.

20:17 Международное право — продукт договоренностей не стран, а народов — Путин.

20:17 Монополия Запада находится под угрозой, она вредна для них самих, сообщил Путин.

20:16.

20:11 Человечеству жизненно необходимо объединять свои интеллектуальные усилия — Путин.

20:10 ❗️В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным — Путин.

20:10 Сегодня мир не переживает конфликт всех со всеми, это борьба мирового меньшинства за сохранение доминирования, заявил Путин.

По его словам, Россия и подавляющее большинство стран стремятся к тому, чтобы укрепить дух мирового прогресса.

20:06 Течение мировой политики направлено в сторону, противоположную устремлениям Запада, считает Путин.

20:05.

20:04 Санкции Запада против России не возымели эффекта, сказал Путин. По его словам, Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения «вашингтонских и брюссельских начальников».

20:04 Россия никого не хочет учить и навязывать свое мировоззрение, сообщил Путин. По его словам, Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: «мы или они».

20:03 «Мы подошли к опасной черте». Запад слепо верит в собственную безнаказанность, это грозит трагедией, заявил Путин.

20:00.

19:58 ⚡️Никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано Западом, заявил Путин.

Призывы Запада нанести России — ядерной державе — стратегическое поражение демонстрируют запредельный авантюризм, добавил он.

19:55 За формирование нового мира развернулась борьба — это не борьба за власть, а столкновение принципов, заявил Путин.

19:52 Следующие 20 лет в истории человечества «будут не менее, а то и более сложными», заявил Владимир Путин.

По его словам, нам выпало жить в эпоху кардинальных перемен, быть участниками сложнейших процессов.

«Наступает момент истины, прежнее устройство мира безвозвратно ушло».

19:50 ❗️На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство — Путин.

19:43.

19:41 В прошлом году вместе с ответами на вопросы речь Путина продлилась почти четыре часа.

На предыдущей встрече президент назвал себя «плотником четвертого разряда» после реплики о «захлопнутом окне» в российско-японских отношениях. Президент заверил, что «знает, как окна строить», и призвал не беспокоиться.

А на форуме 2022 года Путин говорил об отношениях России и Украины, утверждая, что в основе своей русские и украинцы — один народ.

19:40 Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» может затронуть тему выборов в США.

