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Путин: никто не гарантирует, что Запад не задействует ядерное оружие

Призывы Запада нанести России — ядерной державе — стратегическое поражение демонстрируют запредельный авантюризм, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, сейчас никто не гарантирует, что Запад не задействует ядерное оружие.

«Слепая вера западных элит в собственную безнаказанность и исключительность может обернуться мировой трагедией», — предупредил президент РФ.

О намерении нанести России «стратегическое поражение» ранее, в частности, говорил министр обороны США Ллойд Остин.

Напомним, 25 сентября Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, объявив о внесении в ядерную доктрину страны важных изменений. Речь, судя по анонсированным новшествам, идет о расширении сценариев, при которых власти РФ оставляют за собой право применить ядерное оружие. Сейчас порог применения ядерного оружия у России выше, чем у США, Франции и Великобритании.

Путин Владимир