Путин: никто не гарантирует, что Запад не задействует ядерное оружие

Напомним, 25 сентября Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, объявив о внесении в ядерную доктрину страны важных изменений. Речь, судя по анонсированным новшествам, идет о расширении сценариев, при которых власти РФ оставляют за собой право применить ядерное оружие. Сейчас порог применения ядерного оружия у России выше, чем у США, Франции и Великобритании.