Путин раскрыл отношение России к западной цивилизации

«Хочу вновь подчеркнуть — в отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: “кто не с нами, тот против нас” — мы же так не говорим никогда», — сказал Путин.
Россия нужна миру, и никакие решения «начальников над другими» не способны изменить это, страна направлена «к восходящему многообразию», сказал президент.
Запад, по словам Путина, предпринял «беспрецедентную» попытку отлучить Россию от мировой политической и экономической системы: «Объем санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории».
Запад цепляется за собственную монополию, пытается сохранить власть, продолжил глава государства.
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