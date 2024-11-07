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Путин раскрыл отношение России к западной цивилизации

Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага и не ставит вопрос «мы или они». Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Хочу вновь подчеркнуть — в отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: “кто не с нами, тот против нас” — мы же так не говорим никогда», — сказал Путин.

Россия нужна миру, и никакие решения «начальников над другими» не способны изменить это, страна направлена «к восходящему многообразию», сказал президент.

Запад, по словам Путина, предпринял «беспрецедентную» попытку отлучить Россию от мировой политической и экономической системы: «Объем санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории».

Запад цепляется за собственную монополию, пытается сохранить власть, продолжил глава государства.

Эти усилия можно было бы направить с гораздо большей пользой и отдачей на решение действительно общих проблем, которые затрагивают всех — проблем демографии и социального неравенства, доступности медицины и новых технологий, отметил он.

Материал дополняется.

Путин Владимир