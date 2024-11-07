Путин раскрыл отношение России к западной цивилизации

«Хочу вновь подчеркнуть — в отличие от наших оппонентов Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, не ставит вопрос: мы или они. Еще раз повторю: “кто не с нами, тот против нас” — мы же так не говорим никогда», — сказал Путин.