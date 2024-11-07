Путин заявил о борьбе за новые принципы мироустройства

«Наступает в некотором смысле момент истины: прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло. А за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба», — сказал президент, выступая перед участниками заседания.

По словам президента, эта «борьба» представляет собой не «схватку за власть или за геополитическое влияние», а «столкновение самих принципов», на которых будут строиться взаимоотношения стран.