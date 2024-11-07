Путин заявил о борьбе за новые принципы мироустройства

«Наступает в некотором смысле момент истины: прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло. А за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба», — сказал президент, выступая перед участниками заседания.
От исхода этого «столкновения» зависит то, сможет ли человечество «построить мироздание, которое позволит развиваться всем», считает президент.
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 4 по 7 ноября. Тема форума — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Модератором встречи выступает журналист Федор Лукьянов.