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Путин заявил о борьбе за новые принципы мироустройства

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского форума заявил об «острой и непримиримой борьбе» за новые принципы мироустройства. По его словам, прежние основы «канули в Лету», а новые сформируют отношения стран и народов на следующем этапе.

«Наступает в некотором смысле момент истины: прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло. А за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба», — сказал президент, выступая перед участниками заседания.

По словам президента, эта «борьба» представляет собой не «схватку за власть или за геополитическое влияние», а «столкновение самих принципов», на которых будут строиться взаимоотношения стран.

От исхода этого «столкновения» зависит то, сможет ли человечество «построить мироздание, которое позволит развиваться всем», считает президент.

Заседание дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 4 по 7 ноября. Тема форума — «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке». Модератором встречи выступает журналист Федор Лукьянов.

Путин Владимир