Последние зарубежные новости за 7 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Илон Маск видит в избрании Дональда Трампа на пост президента США шанс для своего бизнеса, так как его проекты зависят от государственных субсидий и регулирования. Маск планирует уменьшить количество правил, мешающих инновациям. Только победа Трампа обогатила Маска на $15 млрд.