Последние зарубежные новости за 7 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

WP: победа Трампа на выборах усложняет внешнюю политику Байдена
Победа Дональда Трампа на выборах осложнит внешнюю политику Байдена в оставшиеся недели его президентства. Администрация Байдена сталкивается с угрозами эскалации на Ближнем Востоке и Украине.
Politico назвала кандидатов на пост госсекретаря США
Марко Рубио, Уильям Хагерти и Ричард Гренелл — кандидаты на пост госсекретаря в будущей администрации Трампа. Также рассматриваются кандидатуры для министра обороны и роли Роберта Кеннеди-младшего в здравоохранении.
Reuters объяснил, зачем Илон Маск поддержал Трампа
Илон Маск видит в избрании Дональда Трампа на пост президента США шанс для своего бизнеса, так как его проекты зависят от государственных субсидий и регулирования. Маск планирует уменьшить количество правил, мешающих инновациям. Только победа Трампа обогатила Маска на $15 млрд.
Axios: демократы «выцарапывают» друг другу глаза из-за поражения
После поражения Камалы Харрис на выборах 2024 года представители Демократической партии начали искать виновных. Одни обвиняют Джо Байдена за поздний выход из гонки, другие — Харрис за недостаточные связи с умеренными силами в конгрессе.
CNN назвал новый срок Трампа самым серьезным испытанием для Ирана
Новый срок Дональда Трампа может стать серьезным испытанием для Ирана, так как Тегеран находится под его пристальным наблюдением. Трамп может вернуть курс «максимального давления», усиливающего экономическую изоляцию страны. Это вызывает опасения на фоне возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, включая возможные действия Израиля против иранских ядерных объектов.