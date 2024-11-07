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Последние зарубежные новости за 7 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 7 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

WP: победа Трампа на выборах усложняет внешнюю политику Байдена

Источник: Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах осложнит внешнюю политику Байдена в оставшиеся недели его президентства. Администрация Байдена сталкивается с угрозами эскалации на Ближнем Востоке и Украине.

Politico назвала кандидатов на пост госсекретаря США

Источник: AP 2024

Марко Рубио, Уильям Хагерти и Ричард Гренелл — кандидаты на пост госсекретаря в будущей администрации Трампа. Также рассматриваются кандидатуры для министра обороны и роли Роберта Кеннеди-младшего в здравоохранении.

Reuters объяснил, зачем Илон Маск поддержал Трампа

Источник: Reuters

Илон Маск видит в избрании Дональда Трампа на пост президента США шанс для своего бизнеса, так как его проекты зависят от государственных субсидий и регулирования. Маск планирует уменьшить количество правил, мешающих инновациям. Только победа Трампа обогатила Маска на $15 млрд.

Axios: демократы «выцарапывают» друг другу глаза из-за поражения

Источник: AP 2024

После поражения Камалы Харрис на выборах 2024 года представители Демократической партии начали искать виновных. Одни обвиняют Джо Байдена за поздний выход из гонки, другие — Харрис за недостаточные связи с умеренными силами в конгрессе.

CNN назвал новый срок Трампа самым серьезным испытанием для Ирана

Источник: Reuters

Новый срок Дональда Трампа может стать серьезным испытанием для Ирана, так как Тегеран находится под его пристальным наблюдением. Трамп может вернуть курс «максимального давления», усиливающего экономическую изоляцию страны. Это вызывает опасения на фоне возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке, включая возможные действия Израиля против иранских ядерных объектов.