Байден призвал американцев «снизить градус» после победы Трампа

«Неудачи неизбежны. Сдаваться непростительно. Поражение не означает, что мы потерпели поражение… Мы проиграли эту битву. Америка вашей мечты призывает вас подняться», — сказал Джо Байден. Его речь транслировалась на сайте Белого дома. Он призвал своих сторонников не сдаваться, отметив, что для него это был исторический президентский срок. По словам господина Байдена, он уже поручил администрации готовиться к мирной передаче власти.