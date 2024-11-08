Запад вынудил нас начать СВО: главное, что сказал Путин на форуме «Валдай-2024»

Собрали главное из выступления Путина:
«Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба».
«Если оглянуться на 20 лет назад и оценить масштаб изменений, а затем спроецировать эти изменения на предстоящие годы, можно предположить, что следующее двадцатилетие будет не менее, а то и более сложным».
«Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине и вынудил Россию начать СВО, и в этом смысле добился, чего хотел».
«Нынешний конфликт не всех со всеми, мы видим конфликт подавляющей части планеты с мировым меньшинством, которое хочет сохранять свое доминирование».
«В политике Соединённых Штатов, например, и их союзников в последние годы всё более заметен принцип “не доставайся же никому”, “если не с нами, то против нас”. Эта формула — очень опасная. Потому что и у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка: как аукнется, так и откликнется».
«Россия и большинство стран стремятся к тому, чтобы укрепить дух международного стремления к прочному миру, который составлял стержень развития с середины прошлого столетия. Под угрозой — монополия Запада, которая возникла после развала СССР. Но любая монополия, как нам известно из истории, рано или поздно заканчивается. Иллюзий здесь быть не может».
«Еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне многие европейские лидеры говорили: “Чего они нас пугают тобой? Нам не страшно. Мы угроз никаких не видим”. Это прямая речь, понимаете? Думаю, что и в Штатах это прекрасно понимали, почувствовали. Сами уже относились к НАТО как к второстепенной организации — поверьте мне, я знаю, что говорю».
«Наша страна никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы. Нам приходится это делать только тогда, когда становится понятно, что оппонент ведёт себя агрессивно, не воспринимает никаких, абсолютно никаких аргументов. И, когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого её гражданина и всегда будем добиваться своих целей».
«Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться — с полным учетом взаимных законных интересов — мы всегда готовы».
«Само существование России — залог успешного развития мира».