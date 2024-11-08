Запад вынудил нас начать СВО: главное, что сказал Путин на форуме «Валдай-2024»

«В политике Соединённых Штатов, например, и их союзников в последние годы всё более заметен принцип “не доставайся же никому”, “если не с нами, то против нас”. Эта формула — очень опасная. Потому что и у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка: как аукнется, так и откликнется».