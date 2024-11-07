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Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 7 ноября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Хезболла» не возлагает надежды на прекращение огня с Израилем

«Хезболлах» не возлагает надежды на прекращение огня с Израилем на какую-либо конкретную администрацию США, но приветствует любые усилия для остановки конфликта. Депутат Ибрагим аль-Мусави отметил, что США могут использовать свое влияние, но «Хезболлах» ожидает конкретных действий.

CNN: Трамп может попросить Нетаньяху «объявить о победе» в Газе

Дональд Трамп может попросить Биньямина Нетаньяху объявить о победе в Газе и заключить соглашение о прекращении огня через посредников. Это станет приоритетом для новой администрации, сообщает CNN.

Израиль атаковал ливанский город Сайда, пострадали миротворцы ООН

Израильский беспилотник атаковал машину на въезде в ливанский город Сайда, в результате чего погибли три человека. Внедорожник был рядом с армейским блокпостом, и ранения получили четверо миротворцев ООН. Позже ливанская армия уточнила, что пострадали семеро (трое ливанских военнослужащих и четверо миротворцев из малайзийской части в составе Временных сил ООН) человек.

Tasnim: в Иране приговорили к казни четверых обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля

В Иране судебные органы провинции Западный Азербайджан вынесли предварительный смертный приговор четырем обвиняемым в шпионаже в пользу Израиля, сообщило агентство Tasnim. Суд установил, что подсудимые передавали оборудование, использованное при убийстве ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в пригороде Тегерана 27 ноября 2020 года.

Спецборт МЧС доставил в Москву россиян из Ливана

Спецборт МЧС РФ доставил в Москву 89 россиян, которые решили покинуть Ливан. Ранее в Россию были отправлены еще почти 160 граждан в рамках двух спецрейсов.