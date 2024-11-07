Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 7 ноября 2024 года

Израильский беспилотник атаковал машину на въезде в ливанский город Сайда, в результате чего погибли три человека. Внедорожник был рядом с армейским блокпостом, и ранения получили четверо миротворцев ООН. Позже ливанская армия уточнила, что пострадали семеро (трое ливанских военнослужащих и четверо миротворцев из малайзийской части в составе Временных сил ООН) человек.