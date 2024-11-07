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Путин заочно поспорил с Фукуямой о «конце истории»

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», заочно поспорил с создателем концепции «конца истории», философом Фрэнсисом Фукуямой о возможности такого исхода для человечества.

Источник: РИА "Новости"

Суждение о возможности «конца истории» глава государства назвал «близоруким».

«Некоторым западным элитам показалось, что монополия, их монополия — момент однополярности в идеологическом, экономическом и даже отчасти военно-стратегическом отношении — и есть станция назначения. Все приехали, остановись, мгновение, ты прекрасно. Как самонадеянно было тогда объявлено, чуть ли не конец истории. История не закончилась, она просто перешла в новую фазу», — сказал Путин.

Фрэнсис Фукуяма в 1992 году написал эссе «Конец истории и последний человек», в нем он предрекал торжество либеральной демократии в мире и прекращение идеологических столкновений. При этом философ опирается на идеи Фридриха Гегеля и Карла Маркса, которые определяют историю человечества как линейную прогрессию от одной социально-экономической эпохи к другой.

Путин Владимир
история