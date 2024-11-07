Путин заочно поспорил с Фукуямой о «конце истории»

Суждение о возможности «конца истории» глава государства назвал «близоруким».
«Некоторым западным элитам показалось, что монополия, их монополия — момент однополярности в идеологическом, экономическом и даже отчасти военно-стратегическом отношении — и есть станция назначения. Все приехали, остановись, мгновение, ты прекрасно. Как самонадеянно было тогда объявлено, чуть ли не конец истории. История не закончилась, она просто перешла в новую фазу», — сказал Путин.
Фрэнсис Фукуяма в 1992 году написал эссе «Конец истории и последний человек», в нем он предрекал торжество либеральной демократии в мире и прекращение идеологических столкновений. При этом философ опирается на идеи Фридриха Гегеля и Карла Маркса, которые определяют историю человечества как линейную прогрессию от одной социально-экономической эпохи к другой.