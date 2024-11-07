Путин поздравил Трампа с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Об этом российский лидер заявил во время выступления на заседании клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.
«Пользуясь случаем, хочу поздравить с избранием», — заявил Путин.
Он добавил, что не считает зазорным позвонить Трампу самому. «Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят — и не надо», — пояснил свою позицию президент.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения, что Путин «через знакомых» неформально отправлял поздравления Трампу.
В Кремле до этого заявляли, что не знают, планирует ли Путин поздравлять Трампа, и призывали не забывать, что «речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства». В то же время там отмечали, что российский президент «открыт к контактам, к диалогу» с американскими властями. Песков также не исключал, что разговор Путина с Трампом может состояться и до инаугурации.
Итоги прошедших президентских выборов в США стали известны накануне, 6 ноября. О победе Трампа стало известно после того, как, по подсчетам нескольких изданий, он заручился поддержкой по крайней мере 277 выборщиков (для победы нужно 270). Сам политик во время обращения к сторонникам назвал себя 47-м президентом США.