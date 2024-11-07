Путин поздравил Трампа с победой на выборах

В Кремле до этого заявляли, что не знают, планирует ли Путин поздравлять Трампа, и призывали не забывать, что «речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства». В то же время там отмечали, что российский президент «открыт к контактам, к диалогу» с американскими властями. Песков также не исключал, что разговор Путина с Трампом может состояться и до инаугурации.