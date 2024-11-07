Путин рассказал об испытании новейших вооружений

«Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я ещё лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
«Валдай» является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.