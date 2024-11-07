Путин рассказал об испытании новейших вооружений

«Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я ещё лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».