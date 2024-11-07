Почему в Германии распалась правящая коалиция

7 ноября министр финансов ФРГ, лидер Свободно-демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер официально ушел в отставку, которая ознаменовала распад правящей светофорной коалиции (свое название она получила по цветам входящих в нее партий: красный — у социал-демократов (СДПГ), к которым принадлежит канцлер Олаф Шольц, желтый — у СвДП, зеленый — у «Зеленых»). Всего свободные демократы располагали четырьмя портфелями в кабинете Шольца. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг принял решение выйти из СвДП и потому сохранил за собой этот пост во внепартийном статусе. Министр образования Бетинна Штарк-Ватцингер и министр юстиции Марко Бушман последовали за Линднером.
Таким образом, Германией теперь управляет правительство меньшинства, состоящее из представителей СДПГ и «Зеленых», и ему придется заручаться поддержкой оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) при согласовании любого законопроекта до проведения досрочных выборов.
В чем причины правительственного кризиса в Германии
Светофорная коалиция развалилась в день оглашения результатов выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп, но причина была исключительно внутренней. Решение Шольца отправить в отставку младшего партнера по коалиции Линднера последовало после специального заседания лидеров партий и их фракций, на которой они предприняли очередную безуспешную попытку договориться о бюджете на 2025 год.
В заявлении для прессы Шольц отметил, что лидер СвДП заботился только об интересах собственной партии, в том числе блокируя не относящиеся к сфере его компетенции законы. «Слишком часто он использовал недальновидную партийную политическую тактику, слишком часто он подрывал мое доверие», — сказал также канцлер, отметив, что в такой ситуации не видит оснований для продолжения сотрудничества. По словам Шольца, министр финансов также предлагал снизить налоги на миллиарды долларов для самых обеспеченных слоев населения и в то же время сократить выплаты всем пенсионерам. Это, по оценке канцлера, «несправедливо». (Портфель Линднера в кабинете теперь достался Йоргу Кукису, госсекретарю в ведомстве канцлера Шольца.).
Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в развале коалиции и оказании давления с целью обойти конституционные ограничения на госзаимствования (так называемый долговой тормоз, нем. Schuldenbremse, препятствующий росту бюджетного дефицита). По словам Линднера, он не мог на это пойти, потому что это бы означало нарушение присяги.
По информации Bild, Линднер на заседании 6 ноября как раз призывал к скорейшему проведению досрочных выборов на фоне недоговороспособности партнеров, однако Шольц отверг это предложение. Поздним вечером 6 ноября Шольц изложил сценарий, на котором он остановился: на первой сессии бундестага в новом году он поставит вопрос о доверии правительству, чтобы парламент смог проголосовать по нему 15 января. «Это означает, что члены бундестага смогут решить, расчищать ли путь к досрочным выборам. Эти выборы могут состояться не позднее конца марта с соблюдением сроков, установленных Основным законом», — заключил канцлер.
В оставшиеся до Рождества сессии бундестаг, по словам Шольца, должен будет проголосовать по законопроектам, которые «не терпят никаких отсрочек». Речь идет о пенсионных выплатах, внедрении новых правил общей европейской системы предоставления убежища и чрезвычайных мерах поддержки для промышленности.
Согласование бюджета ФРГ на 2025 год в целом идет с большим трудом, оно продолжается уже несколько месяцев. Линднер, будучи представителем свободных демократов, которые традиционно поддерживают бизнес, требовал «экономического поворота», предполагавшего сокращение налогов и дерегулирование ряда отраслей, чтобы поддержать национальную экономику, которая сейчас находится в стагнации. СДПГ и «Зеленые», в свою очередь, не соглашались на сокращение социальных расходов.
Очередные парламентские выборы в ФРГ были запланированы на сентябрь 2025 года.
Досрочные выборы в ФРГ могут быть инициированы, после того как канцлер страны поставит вопрос о доверии правительству и бундестаг в нем откажет. После этого федеральный президент, согласно ст. 68 Основного закона (Конституции ФРГ), имеет право распустить бундестаг в течение 21 дня и назначить новые выборы. В этом случае голосование должно состояться в течение 60 дней, согласно ст. 39 Основного закона. Федеральный президент не обязан этого делать, однако в истории ФРГ во всех случаях, когда бундестаг отказывал в доверии правительству, он распускался и проводились новые выборы.
7 ноября, выступая с речью по случаю 35-летия падения Берлинской стены, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что распад правящей коалиции — «это не конец света», а «политический кризис, который необходимо оставить позади».
Руководитель Центра германских исследований, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил РБК, что решение Шольца, имеющего репутацию мастера компромиссов, пойти на досрочные выборы многих удивило, хотя представители СвДП еще в сентябре предупреждали, что покинут правящую коалицию, если до Рождества не удастся согласовать бюджет и партнеры будут давить на «долговой тормоз».
«Некоторые считают, что на это решение повлиял фактор Трампа, однако это не имеет никакого отношения к происходящему. Мой прогноз был следующий: если Шольцу удалось бы довести пусть даже правительство меньшинства до сентября, то он бы набрал больше пунктов на выборах. Однако он, по всей видимости, просто был вынужден ответить младшему партнеру по коалиции», — пояснил эксперт.
Какова сейчас расстановка сил в ФРГ
Рейтинги участников правящей коалиции в последние месяцы продолжали неуклонно снижаться. Согласно исследованию телекомпании ZDF, в августе 62% немцев негативно оценивали работу светофорного кабинета. Кризисной точкой для него стали выборы в восточных землях, которые прошли в сентябре в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге и обернулись провалом для правящих партий. СДПГ удалось сохранить первенство только в Бранденбурге, в то время как «Зеленые» и СвДП потеряли свои позиции или вовсе лишились мандатов.
В то же время во всех трех землях партии, выступающие с антиправительственных позиций, — ультраправая «Альтернативы для Германии» (АдГ) и лево-популистский «Союз Сары Вагенхкнет» (ССВ), — серьезно увеличили свою представленность. Согласно исследованию, проведенному институтом Infratest dimap для телеканала ARD в конце октября, каждый второй респондент (54%) высказался за проведение досрочных выборов в Германии.
Немецкий политолог Александр Рар заявил РБК, что катастрофически низкий рейтинг правящих сил привел к тому, что лидеры этих партий находились в настолько нервном состоянии, что, не жалея своих карьер, разрушали основы для дальнейшего сотрудничества.
«Повторится ситуация, которую переживала Германия в 2005-м, когда [канцлер ФРГ от СДПГ] Герхард Шредер также поставил вопрос о доверии правительству и голосование бундестага привело к досрочным выборам. Однако тогда Шредер надеялся, что он одержит победу, но в итоге с небольшим отрывом победили христианские демократы, то есть Ангела Меркель. У Шольца, конечно, шансы на переизбрание нулевые, поэтому фактически он отдает власть [лидеру ХДС] Фридриху Мерцу», — отмечает эксперт. Тем не менее, по его мнению, СДПГ и «Зеленые» надеются, что войдут в коалицию с ХДС/ХСС, поскольку и после выборов у этого блока не будет 50% голосов для формирования самостоятельного правительства.
Согласно октябрьским опросам ZDF, СДПГ поддерживают 16% немцев, «Зеленых» —11%, СвДП — 3% (при пятипроцентном барьере прохождения в бундестаг), в то время как у ХДС/ХСС — 31%, АдГ — 18%. Ноябрьские опросы, которые пока не учитывают изменений в составе правящей коалиции, показывают, что за ХДС/ХСС на потенциальных выборах готовы проголосовать 30−34% избирателей, в то время как за СДПГ — 14−18%, за «Зеленых» — 9−12%, за свободных демократов — 3−5%.
7 ноября Шольц провел также анонсированные им накануне переговоры с лидером оппозиционного ХДС Мерцем. Канцлер пояснял накануне, что им необходимо обсудить вопросы, которые имеют «решающее значение для страны», включая укрепление экономики и обороны. «Наша экономика не может ждать, пока пройдут новые выборы. И теперь нам нужна ясность относительно того, как мы можем надежно финансировать нашу безопасность и оборону в ближайшие годы, не ставя под угрозу сплоченность страны. В свете выборов в Америке это, возможно, становится более актуальным вопросом, чем когда-либо», — заключил Шольц.
Мерц после распада правящей коалиции выступил за вынесение вопроса о доверии правительству уже на следующий неделе, чтобы досрочные выборы прошли в январе. «Если Шольц проложит путь для скорейших досрочных выборов, фракция ХДС в парламенте рассмотрит, какие законодательные проекты она успеет принять. После того как будет поднят вопрос о доверии, у федерального президента есть 21 день на роспуск бундестага. Времени достаточно, чтобы выяснить, есть ли темы, решения по которым надо принимать вместе», — отметил он.
В этом контакте примечательно, что рейтинг самого Мерца, согласно октябрьским опросам, не намного выше, чем у Шольца, — 48 против 37%.
По мнению Владислава Белова, вопрос о том, готов ли будет Шольц пойти на проведение досрочных выборов в более короткие сроки, открыт. «Шольцу важно показать, что он все еще владеет ситуацией и что в таком составе, без СвДП, им удастся до конца ноября согласовать бюджет и решить вопрос с дефицитом почти €17 млрд», — отметил эксперт. По его оценке, судьба этого правительства уже решена и у ХДС есть все шансы после выборов получить право на формирование кабинета с партнерами.
Как этот кризис может отразиться на Украине
На фоне грядущего возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который потенциально может снизить военную поддержку Украины, администрация Джо Байдена, по сообщениям Politico, намерена как можно скорее направить Киеву оставшиеся $6 млрд от согласованного ранее пакета в $61 млрд. Для Германии, которая является вторым после Соединенных Штатов военным донором Киева, вопрос поддержки Украины был одним из центральных как раз при согласовании бюджета.
Линднер еще в августе обратился с письмом к главе оборонного ведомства Борису Писториусу и главе МИД ФРГ Анналене Бербок, в котором утверждал, что Германия больше не сможет финансировать военные поставки Украине из федерального бюджета. При этом правительство ФРГ предложило сократить помощь Украине в следующем году почти вдвое — с €7 млрд до €4 млрд.
В своей речи 7 ноября Шольц отметил, что Германии необходимо увеличить поддержку Украины, которой предстоит трудная зима. «После выборов в США это очень важный сигнал», — отметил он. «Мы поддерживаем Украину, потому что это служит интересам нашей собственной безопасности. Победа русских обошлась бы нам во много раз дороже», — добавил Шольц, подчеркнув, что не готов финансировать Киев за счет сокращений в социальной сфере.
Накануне выборов в США Бербок посещала Киев, где заверила, что Германия не оставит Украину. «Мы, Федеративная Республика Германия, как крупнейшая страна в Европе, осознаем свою ответственность. Мы будем рядом с вами до тех пор, пока мы вам нужны», — заявила министр.
По мнению Рара, Шольц убежден в том, что нужно отказаться от «долгового тормоза» и экономии средств ради одной цели — поддержки Украины. «С точки зрения Германии победа России приведет к разрушению системы безопасности в Европе. Поэтому вне зависимости от внутриполитических кризисов Берлин продолжит поддерживать Киев, теперь уже только финансовыми возможностями, поскольку не хочет вмешиваться в конфликт с Россией напрямую и не готов, в частности, отправлять свои ракеты Taurus», — считает эксперт. В том числе, по его словам, проукраинская позиция важна для Шольца и «Зеленых» для сохранения имиджа в период правительственной турбулентности.
Глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая также принадлежит к СвДП, 7 ноября в эфире Phoenix заявила, что Киеву нужно больше именно военной помощи, а не финансовой. «Мы ставили вопрос в бундестаге о возможности поставок Taurus, но он [Шольц] категорически отказался…» — напомнила депутат.
Владислав Белов, в свою очередь, отмечает, что фактор Украины для Германии важен в контексте общего противостояния Европы с Россией. «Европа напрямую связывает свою безопасность с конфликтом на Украине и теперь всячески подчеркивает, что сможет справиться самостоятельно, даже без США при Трампе. Речь идет о том, что ЕС становится более сильным игроком на международной арене», — заключил политолог.