Почему в Германии распалась правящая коалиция

В заявлении для прессы Шольц отметил, что лидер СвДП заботился только об интересах собственной партии, в том числе блокируя не относящиеся к сфере его компетенции законы. «Слишком часто он использовал недальновидную партийную политическую тактику, слишком часто он подрывал мое доверие», — сказал также канцлер, отметив, что в такой ситуации не видит оснований для продолжения сотрудничества. По словам Шольца, министр финансов также предлагал снизить налоги на миллиарды долларов для самых обеспеченных слоев населения и в то же время сократить выплаты всем пенсионерам. Это, по оценке канцлера, «несправедливо». (Портфель Линднера в кабинете теперь достался Йоргу Кукису, госсекретарю в ведомстве канцлера Шольца.).