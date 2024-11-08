Люди в Крыму имеют право на самоопределение — Путин

«В эти договоры включаются положения о взаимопомощи. Мы их ратифицировали и взяли на себя определенные обязательства. А затем эти государства, вновь образованные, обратились к нам с призывом о помощи в рамках этих договоров. Мы имели возможность и обязаны были это сделать, что мы и сделали, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом в 2014 году. Мы не начинали интервенции и агрессии — мы пытаемся прекратить ее», — подчеркнул президент.