Люди в Крыму имеют право на самоопределение — Путин

«Я уже говорил, но повторю еще раз логику наших действий: если, в соответствии со статьей 1-й Устава ООН, каждый народ имеет право на самоопределение, то и люди, которые проживают в Крыму, и люди, которые проживают на Юго-Востоке Украины, не согласившиеся с государственным переворотом (а это незаконный антиконституционный акт), имеют право на самоопределение», — сказал российский лидер.
Президент также напомнил, что Международный суд ООН в отношении Косово принял решение, по которому любая территория, объявляя о своей самостоятельности, не обязана спрашивать мнение и разрешение центральных властей страны, в которую эта территория входит на момент принятия решения.
«Значит, и вот эти территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своем суверенитете. Это полностью соответствует сегодняшнему международному праву и уставу ООН».
На этом основании, по словам российского лидера, Россия имела право заключить с новыми территориями соответствующие межгосударственные соглашения, что и сделала.
«В эти договоры включаются положения о взаимопомощи. Мы их ратифицировали и взяли на себя определенные обязательства. А затем эти государства, вновь образованные, обратились к нам с призывом о помощи в рамках этих договоров. Мы имели возможность и обязаны были это сделать, что мы и сделали, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом в 2014 году. Мы не начинали интервенции и агрессии — мы пытаемся прекратить ее», — подчеркнул президент.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР «за» высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.