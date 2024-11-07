Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп заявил, что США поддержали бы Зеленского в случае решения начать переговоры с РФ

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация поддержала бы Владимира Зеленского, если бы он решил начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта на Украине. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Источник: Reuters

«Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли действующая администрация США поддержать возможные переговоры об урегулировании конфликта на Украине.

Миллер также отметил, что Дональд Трамп, являющийся сейчас избранным президентом США, во время предвыборной гонки заявлял о готовности быстро добиться урегулирования конфликта.

Президент России на встрече с руководством МИД РФ назвал четыре условия для переговоров с Украиной, среди которых вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимыми нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины и отмену всех западных санкций.

переговоры