Госдеп заявил, что США поддержали бы Зеленского в случае решения начать переговоры с РФ

«Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше», — сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли действующая администрация США поддержать возможные переговоры об урегулировании конфликта на Украине.