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Российские войска блокировали два очага на Купянском направлении

СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Российские войска блокировали два очага на купянском направлении, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Вот сейчас на некоторых направлениях — на купянском направлении, не знаю, говорили это военные или нет пока до меня: там два очага блокирования», — сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

«Валдай» является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

Путин Владимир