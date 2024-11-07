Путин раскрыл, против чего выступает Россия на Украине

«Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта — ред.), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах», — сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».