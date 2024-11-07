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Путин раскрыл, против чего выступает Россия на Украине

СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Россия настроена на то, чтобы Украина не была инструментом в руках третьих стран, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив также стремление Москвы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта.

Источник: © РИА Новости

«Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта — ред.), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах», — сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов «Россия в глобальной политике» и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

«Валдай» является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

Путин Владимир