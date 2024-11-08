Путин заявил, что не хочет возвращения России на путь «до 2022 года»

«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. А это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые еще считали, что они имеют на это право», — сказал Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».