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Путин заявил, что не хочет возвращения России на путь «до 2022 года»

Россия не свернет с пути следования национальным интересам и продолжит идти своим путем, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай. Он добавил, что не хочет возвращения страны на путь до 2022 года. Россия при этом не отказывается от интеграции, отметил глава государства.

Источник: РИА "Новости"

«Россия не может существовать в подчиненном или полуподчиненном состоянии», — подчеркнул Владимир Путин. По его словам, российский народ понял, что со страной хотят сделать ее геополитические противники, и с пониманием «кардинальных, стратегических интересов» страны связана небывалая консолидация общества.

«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. А это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые еще считали, что они имеют на это право», — сказал Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

Путин Владимир