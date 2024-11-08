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Путин: «я русский» может сказать любой житель России

По словам президента, русским себя может назвать каждый житель страны, независимо от этнической принадлежности.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин отметил, что выражение «я русский» может произнести любой гражданин РФ, независимо от его этнической принадлежности. Такое заявление он сделал в ходе пленарной сессии «Валдай».

Глава страны поделился, что в период предвыборной кампании в России увидел по телевизору, как журналист из другой страны на улице в Белгороде обратился к прохожему с вопросом, куда тот направляется. Мужчина ответил, что идёт голосовать. Корреспондент отметил, что это может быть опасно, так как существует угроза нападения дронов, и поинтересовался, зачем мужчина туда идёт и не испытывает ли он страха.

«Ответ был очень коротким. Это такой же мужчина, так средний лет он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошёл. Так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня», — заявил Путин.

Ранее Путин выразил мнение, что в формирующемся многополярном мире не должно быть униженных и ущемленных государств. По словам российского лидера, мировому сообществу важно не повторить ошибок конца прошлого века.