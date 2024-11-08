Путин: «я русский» может сказать любой житель России

Глава страны поделился, что в период предвыборной кампании в России увидел по телевизору, как журналист из другой страны на улице в Белгороде обратился к прохожему с вопросом, куда тот направляется. Мужчина ответил, что идёт голосовать. Корреспондент отметил, что это может быть опасно, так как существует угроза нападения дронов, и поинтересовался, зачем мужчина туда идёт и не испытывает ли он страха.