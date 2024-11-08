Песков: теоретически Путин может позвонить Дональду Трампу

Теоретически, российский лидер Владимир Путин может связаться по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом, однако нужно наблюдать, как будут развиваться дальнейшие события, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, просто посмотрим, как дальше будут развиваться события», — заявил он.
Песков добавил, что поздравление российского президента Дональду Трампу по случаю его победы на выборах в ходе пленарного заседания «Валдая» следует расценивать как официальное.
Ранее Путин поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с переизбранием на пост главы США. Российский лидер отметил готовность к контактам с Трампом.