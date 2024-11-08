Мир в ближайшие 20 лет, диалог с Трампом и границы Украины. О чем Путин заявил на «Валдае»

Глава государства отметил, что Россия является залогом успешного развития мира в новых условиях и что Москва готова к равному диалогу с Западом и, в частности, с избранным президентом США Дональдом Трампом. Путин затронул темы кризиса в мировом спорте, условий урегулирования на Украине, отношений с Китаем, а также использования искусственного интеллекта.
ТАСС собрал главное из высказываний российского лидера.
Новое мироустройство
Мир вступил в эпоху кардинальных, революционных перемен, в настоящее время формируется совершенно новое мировое устройство, непохожее на Вестфальскую или Ялтинско-Потсдамскую системы международных отношений: «Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность».
Динамика международных процессов такова, что следующие 20 лет истории человечества могут стать куда более сложными, чем завершившиеся: «Эксперты говорят об угрозах новых региональных конфликтов, глобальных эпидемий, о сложных и неоднозначных этических аспектах взаимодействия человека и искусственного интеллекта, о том, как сочетаются друг с другом традиции и прогресс».
Мир движется не столько к полицентрическому, сколько к «полифоническому» устройству, «где должны быть услышаны все голоса»: «Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре».
Россия — залог успешного развития мира
Существование России является залогом успешного развития мира, который сохранит свое многообразие и многоцветность: «И никакие решения ни вашингтонских, ни брюссельских якобы начальников над другими не способны изменить это».
РФ не воспринимает западную цивилизацию как врага и никогда не продвигает в своей политике принципы «мы или они», «кто не с нами, тот против нас». Россия не хочет «никого ничему учить» и не пытается «никому навязывать свое мировоззрение».
«Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно. А вот договариваться с полным учетом взаимных законных интересов мы всегда готовы. К этому призывали и призываем всех участников международного общения».
Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал, так будет и впредь.
Геополитическая жадность Запада
«Беспардонная и беспрецедентная геополитическая жадность» Запада является подлинным истоком последних мировых конфликтов — от Югославии до Украины.
Когда в Вашингтоне и других западных столицах «осмыслят и признают неопровержимый, непреложный факт», что гегемония в новом мироустройстве неприемлема, «процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, вступит наконец в фазу подлинного созидания».
Расистская идеология Запада «пустила корни в сознание очень многих, и это тоже серьезное ментальное препятствие для всеобщего гармоничного развития».
Рано или поздно на Западе это поймут, ведь в основе его былых великих достижений всегда лежал именно прагматичный, трезвый подход, основанный на весьма жесткой, порой циничной, но рациональной оценке происходящего и собственных возможностей.
Если кто-то из западных лидеров захочет возобновить контакты, «мы ничего против не имеем — пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссию».
Нормализация на Украине
Запад довел ситуацию до госпереворота на Украине и вынудил Россию начать СВО, «в этом смысле добились того, чего хотели»: «Наши оппоненты находят все новые способы, инструменты, пытаясь от нас избавиться. Теперь вот в качестве такого инструмента используют Украину, украинцев, которых попросту цинично натаскивают на русских, превращая их, по сути, в пушечное мясо».
Киев получил приказ из-за океана держаться в Курской области любой ценой, в итоге потери Украины в Курской области превысили 30 тысяч человек — «больше за три месяца боевых действий, чем за весь прошлый год у киевского режима».
Российско-украинские добрососедские отношения невозможны без нейтралитета Киева: «Базовых условий для нормализации отношений создано не будет, и ситуация будет развиваться по непредсказуемому сценарию. Нам бы очень хотелось этого избежать».
Граница Украины и России должна проходить по линии, которая определена суверенным решением жителей Донбасса и Новороссии, присоединившихся по итогам референдума к РФ: «Все зависит от динамики происходящих событий».
Москва готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе «хотелок» Киева, а «исходя из реалий сегодняшнего дня».
Между Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу: «Речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими».
Отношения с США и поздравление Трампу
Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США: «Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ».
Высказывания Трампа в ходе предвыборной кампании о восстановлении отношений с Россией и по украинскому кризису «заслуживают внимания как минимум».
Трамп, будучи здравым человеком, едва ли предложит Москве объединиться с Вашингтоном против Пекина: «Это выглядит абсолютно нереалистично в отношении Китая, с которым у нас достигнут беспрецедентно высокий уровень доверия, сотрудничества и дружбы».
Сотрудничество с Китаем и Индией
Уровень доверия между Россией и Китайской Народной Республикой «находится на самой высокой точке в новейшей истории»: «Мы расширяем номенклатуру своего сотрудничества, палитру наших возможностей, все больше и больше внимания уделяя высоким технологиям, причем в самых разных сферах. Китай очень многого добился».
Дружеские отношения с председателем КНР Си Цзиньпином являются «очень хорошим залогом для развития межгосударственных связей», а отношения между Россией и Китаем носят беспрецедентно высокий характер, основаны на взаимном доверии, «чего нам не хватает в отношениях с другими странами, прежде всего со странами Запада».
РФ поддерживает Китай в том числе в силу того, что Пекин проводит абсолютно взвешенную политику и является союзником Москвы: «Наше сотрудничество с Китаем в целом и в военной, военно-технической области направлено на укрепление нашей безопасности. И не направлено против третьих стран».
Индию нужно включить в число великих держав, поскольку она имеет наибольшие темпы роста среди экономик мира: «Культура древнейшая, и очень хорошая перспектива роста».
Россия наращивает сотрудничество с Индией во всех сферах: «Наше видение того, в каких сферах и какими темпами будут развиваться наши отношения, исходит из реалий сегодняшнего дня. В разы увеличивается объем нашего сотрудничества, увеличивается ежегодно».
У нас развиваются отношения в сфере безопасности, в военно-технической области — посмотрите, сколько на вооружении индийской армии находится российской техники. Мы развиваемся здесь с высоким уровнем доверия, мы не просто продаем Индии наши вооружения, мы вместе занимаемся разработками.
Перспективы БРИКС
Уникальный дух сотрудничества в БРИКС «основан не на принуждении, а на взаимопонимании»: «И мы уверены, что БРИКС дает всем хороший пример по-настоящему конструктивного сотрудничества в новой международной обстановке».
БРИКС является прототипом современного, свободного и неблокового характера взаимоотношений между странами: «Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работой с БРИКС».
Даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работой с БРИКС.
Сейчас страны БРИКС обсуждают возможность использования системы обмена финансовой информацией между своими центральными банками: «Мы ее обсуждали на экспертном уровне со всеми нашими партнерами по БРИКС, и вторая система — в рамках БРИКС мы говорили о расчетах на биржах ценных бумаг. На сегодняшний день, мне кажется, это оптимально — то, над чем мы работаем и над чем мы должны работать в ближайшее время».
Интернет и ИИ
Работа интернета должна быть отрегулирована согласно внутреннему законодательству той страны, в которой он работает, «но отчасти это будет контрпродуктивно — все запрещать [в интернете] именно со стороны государства».
Использование интернета, конечно, должно быть основано на суверенных алгоритмах, и к этому надо стремиться.
«Общество должно оградить себя от деструктивного влияния [интернета], но сделать все для того, чтобы обмен информацией был свободным, чтобы это шло на благо развития того или иного государства и общества в целом».
Россия должна развивать свой, суверенный искусственный интеллект: «Что касается суверенитета, важнейшая составляющая здесь — платформа. Конечно, они чаще всего формируются за рубежом, а они (зарубежные платформы — прим. ТАСС) формируют мировоззрение, совершенно верно. Мы должны понимать это и развивать свой, суверенный искусственный интеллект».
Поскольку искусственный интеллект работает с большими данными, у России сегодня есть все возможности для его развития: «И интеллектуальные, и технологические, и большое количество свободной энергии».
Кризис в мировом спорте
Участие мужчин в женских видах спорта, в том числе на Олимпиаде, убивает женский спорт. Женщинам следует соревноваться друг с другом: «Те, кто справки берут о том, что с детства чем-то больны, и употребляют какие-то препараты, которые дают явные преимущества в ходе соревновательного процесса, — давайте между ними будем устраивать соревнования».
Для миллионов верующих христиан сцены на открытии Олимпиады в Париже были оскорбительными: «Я не знаю, на что рассчитывали и зачем это делали организаторы, зачем это МОК (Международный олимпийский комитет — прим. ТАСС) пропустил».