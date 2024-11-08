Мир в ближайшие 20 лет, диалог с Трампом и границы Украины. О чем Путин заявил на «Валдае»

Между Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу: «Речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими».