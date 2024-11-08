Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы Трампа

«Вопрос в том, что если Америка в будущем перестанет участвовать в финансировании (Украины — ред.), то как Европа может финансировать сама и готовы ли мы это делать, все ли мы готовы это делать или лишь некоторые. Это причина по которой пакет в 50 миллиардов долларов сейчас на повестке дня. Потому что это продолжающийся процесс, у нас есть сомнения по его реализации. Так что это открытый вопрос особенно после выборов в США», — сказал Орбан на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште.