Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы Трампа

«Вопрос в том, что если Америка в будущем перестанет участвовать в финансировании (Украины — ред.), то как Европа может финансировать сама и готовы ли мы это делать, все ли мы готовы это делать или лишь некоторые. Это причина по которой пакет в 50 миллиардов долларов сейчас на повестке дня. Потому что это продолжающийся процесс, у нас есть сомнения по его реализации. Так что это открытый вопрос особенно после выборов в США», — сказал Орбан на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште.
По его словам, после победы Трампа «обострился» также вопрос о долгосрочной поддержке Украины, поскольку «очевидно, что 50 миллиардов долларов недостаточно».
«Поступают запросы о новых пакетах. Кто их будет финансировать? Какая страна? Кто будет за это платить? Какая нация готова это проинвестировать? Это дело Европы, мы должны это обсуждать, что мы и делаем и должны продолжать делать», — отметил Орбан.
Венгерский премьер подчеркнул, что «европейцы все меньше и меньше готовы» финансировать конфликт, цели которого дня них непонятны.