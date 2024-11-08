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Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы Трампа

БУДАПЕШТ, 8 ноя — РИА Новости. В ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Украине и дальнейшего финансирования военной помощи Киеву после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который анонсировал сокращение денежных потоков со стороны Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: © РИА Новости

«Вопрос в том, что если Америка в будущем перестанет участвовать в финансировании (Украины — ред.), то как Европа может финансировать сама и готовы ли мы это делать, все ли мы готовы это делать или лишь некоторые. Это причина по которой пакет в 50 миллиардов долларов сейчас на повестке дня. Потому что это продолжающийся процесс, у нас есть сомнения по его реализации. Так что это открытый вопрос особенно после выборов в США», — сказал Орбан на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште.

По его словам, после победы Трампа «обострился» также вопрос о долгосрочной поддержке Украины, поскольку «очевидно, что 50 миллиардов долларов недостаточно».

«Поступают запросы о новых пакетах. Кто их будет финансировать? Какая страна? Кто будет за это платить? Какая нация готова это проинвестировать? Это дело Европы, мы должны это обсуждать, что мы и делаем и должны продолжать делать», — отметил Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что «европейцы все меньше и меньше готовы» финансировать конфликт, цели которого дня них непонятны.

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