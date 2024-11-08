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Илон Маск назвал Шольца глупцом из-за распада правящей коалиции

Предприниматель считает, что канцлер Германии — неумный человек.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца неумным человеком. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.

«Олаф — глупец», — написал основатель Tesla и SpaceX, отреагировав на новости о развале коалиционного правительства в немецком парламенте.

Ранее заместитель канцлера и глава Министерства экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, представляющий «зеленых», объявил о развале правящей коалиции в Германии. В нее входили Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП).

Также сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не исключил возможности роспуска Бундестага в случае, если депутаты откажут в доверии канцлеру Германии Олафу Шольцу.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.