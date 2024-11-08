США выделят Украине военную помощь на 6 миллиардов долларов

По её словам, у Пентагона осталось около 4 миллиардов долларов из своих резервов. Президент Джо Байден уже проинформировал конгресс о планах израсходовать эти средства до завершения его президентского срока. Дополнительно в наличии имеется около 2 миллиардов долларов, которые предоставляются через Агентство по международному развитию (USAID).