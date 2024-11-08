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США выделят Украине военную помощь на 6 миллиардов долларов

Эти средства планируют использовать до начала работы администрации, возглавляемой Дональдом Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты располагают примерно 6 миллиардами долларов, выделенных на военную помощь Украине. Эти средства планируют использовать до момента, когда в январе свои полномочия начнет выполнять новая администрация, возглавляемая Дональдом Трампом, заявила зампредставитель Пентагона Сабрина Сингх.

По её словам, у Пентагона осталось около 4 миллиардов долларов из своих резервов. Президент Джо Байден уже проинформировал конгресс о планах израсходовать эти средства до завершения его президентского срока. Дополнительно в наличии имеется около 2 миллиардов долларов, которые предоставляются через Агентство по международному развитию (USAID).

Сингх подчеркнула, что пакеты помощи Украине будут анонсированы в течение ближайших недель и останутся в силе до того, как в январе власть перейдет к новому составу администрации Трампа.

Ранее сообщалось, что в переходной администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа разработали новый план завершения конфликта на Украине. Согласно одному из пунктов плана, линию боевого соприкосновения предлагается заморозить.