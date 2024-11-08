Путин поставил рекорд в общении с клубом «Валдай»

Беседа российского президента Владимира Путина с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» стала рекордной по продолжительности на этой площадке. Она продлилась четыре часа и семь минут.
Поздний час встречи стал поводом для главы страны вспомнить в шутливой форме строчку из оперы «Пиковая дама». Спустя три часа обсуждения модератор Федор Лукьянов отметил, что «уж полночь близится». Путин, в свою очередь, добавил: «А Германа все нет», отсылая к опере.
В результате шутка оказалась пророческой — беседа продолжалась почти до полуночи по московскому времени. Несмотря на поздний час, вопросы к российскому президенту не иссякали.
Прежний валдайский рекорд был установлен в 2021 году со временем 3 часа и 43 минуты.
Ранее стало известно, что Путин не поедет на конференцию по климату в Баку, вместо него мероприятие посетит глава кабмина РФ Михаил Мишустин. По словам Путина, он договорился со своим коллегой из Азербайджана, что Россия будет представлена на мероприятии на высоком уровне.