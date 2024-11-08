Путин поставил рекорд в общении с клубом «Валдай»

Ранее стало известно, что Путин не поедет на конференцию по климату в Баку, вместо него мероприятие посетит глава кабмина РФ Михаил Мишустин. По словам Путина, он договорился со своим коллегой из Азербайджана, что Россия будет представлена на мероприятии на высоком уровне.