Трамп допустил разговор с Путиным после победы на выборах президента США

«Что он будет делать — это к нему вопросы. Но то, что говорилось публично до сих пор, то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания», — добавил президент.