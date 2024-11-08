Песков: пока неизвестно, пригласит ли Путин Трампа на 80-летие Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не определено, будет ли отправлено приглашение Дональду Трампу, который станет следующим президентом США, на праздничные мероприятия, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне, запланированные на 2025 год в российской столице.
«Пока неизвестно, подождите, не было никаких контактов», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября. На следующий день Трамп объявил о своей победе.
Позднее президент России Владимир Путин поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с переизбранием на пост главы США.