В РФ из Ливана бортом МЧС вернулись 89 россиян

На самолёте Министерства по чрезвычайным ситуациям из Бейрута в Москву прибыло 89 граждан России. Эта информация размещена в Telegram-канале российского Министерства иностранных дел.
«На родину вернулись 89 граждан России, в том числе женщины и дети, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за интенсивных боевых действий на территории страны пребывания», — уточняется в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, до этого самолёт Ил-76 доставил в Ливан новую партию российской гуманитарной помощи.
3 октября спецборт МЧС России Ил-76 с 60 членами семей российских дипломатических работников прибыл из Ливана в Москву. Эвакуация проводилась по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.