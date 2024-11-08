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В РФ из Ливана бортом МЧС вернулись 89 россиян

До этого самолёт Ил-76 доставил в Ливан новую партию гуманитарной помощи.

Источник: Аргументы и факты

На самолёте Министерства по чрезвычайным ситуациям из Бейрута в Москву прибыло 89 граждан России. Эта информация размещена в Telegram-канале российского Министерства иностранных дел.

«На родину вернулись 89 граждан России, в том числе женщины и дети, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за интенсивных боевых действий на территории страны пребывания», — уточняется в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, до этого самолёт Ил-76 доставил в Ливан новую партию российской гуманитарной помощи.

3 октября спецборт МЧС России Ил-76 с 60 членами семей российских дипломатических работников прибыл из Ливана в Москву. Эвакуация проводилась по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова.