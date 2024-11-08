90-летие Красноярского края широко отпразднуют по всему региону и за его пределами

«Нужно напомнить жителям края о том, какой жизненный путь прошел наш регион, какими трудовыми подвигами и свершениями мы вправе сегодня гордиться. И очень важно об этом рассказать молодому поколению. У молодежи сегодня колоссальный запрос на созидание и возможность принять участие в реализации больших и важных задач, поэтому нужно использовать юбилейные события как повод не только вспомнить светлые моменты нашей истории, но и сконцентрировать внимание на тех задачах и вызовах, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Рассчитываю, что предстоящий месяц проведем активно по различным направлениям», — отметил губернатор.