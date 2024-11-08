90-летие Красноярского края широко отпразднуют по всему региону и за его пределами

Губернатор отметил, что юбилей не будет торжеством одного дня, ключевые мероприятия пройдут через месяц по всему региону и за его пределами.
Так, 7 и 8 декабря в БКЗ состоится торжественное собрание, а также праздничные концерты для жителей и гостей региона. В эти дни в Зале торжеств филармонии будет представлена экспозиция «Время, вперед!», где можно будет ознакомиться с историей края через 10 модулей, каждый из которых посвящен определенному периоду и развитию ключевых отраслей и людям, сыгравшим важную роль в 90-летней истории региона.
С 3 по 22 декабря в Красноярске сразу в трех местах будет работать выставка произведений искусства художников края. Их работы можно будет увидеть в Доме художников (Мира, 56), в выставочных залах Российской академии художеств (Красноярский рабочий, 197) и в галерее «Академия» (Красноярский рабочий, 195).
16 декабря в камерном зале Московского международного Дома музыки запланировано проведение торжественного собрания и праздничного концерта Красноярского филармонического русского оркестра им. А. Ю. Бардина с солистами и творческими коллективами края.
Губернатор подчеркнул, что отметить праздник и вклад выдающихся жителей в становление и развитие края важно во всех территориях, ведь в каждой есть поводы для гордости за прошлое и настоящее.
«Нужно напомнить жителям края о том, какой жизненный путь прошел наш регион, какими трудовыми подвигами и свершениями мы вправе сегодня гордиться. И очень важно об этом рассказать молодому поколению. У молодежи сегодня колоссальный запрос на созидание и возможность принять участие в реализации больших и важных задач, поэтому нужно использовать юбилейные события как повод не только вспомнить светлые моменты нашей истории, но и сконцентрировать внимание на тех задачах и вызовах, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Рассчитываю, что предстоящий месяц проведем активно по различным направлениям», — отметил губернатор.
Заслуги жителей края в развитие региона отметят наградами, в том числе 1500 человек получат юбилейный почетный знак «90 лет Красноярскому краю».
Кроме того, в рамках празднования юбилея края планируют открыть новые туристические объекты.
Напомним, Красноярский край был образован решением президиума ВЦИК 7 декабря 1934 года. Тогда в его состав вошел 31 район, Хакасская автономная область, Таймырский и Эвенкийский национальные округа. Красноярск был определен административно-политическим центром края.