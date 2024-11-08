Time: «русские заинтересованы» в решении Трампа заключить сделку по Украине

Если Дональд Трамп, переизбранный на второй срок в качестве президента, захочет договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу Украины, «русские будут заинтересованы». Об этом пишет Time, ссылаясь на бывшего высокопоставленного представителя США.
Он заявил, что российская сторона обладает множеством предложений, касающихся мирного урегулирования. Однако Москва не намерена давать ответ, пока Вашингтон не определится с тем, что он готов предложить.
Источники издания уточнили, что именно Трамп должен инициировать первый шаг навстречу Путину.
Ранее профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов заявил, что Владимир Зеленский не нужен для принятия решений по урегулированию конфликта, поэтому Дональд Трамп после победы на выборах в США может заниматься этим вопросом без него.