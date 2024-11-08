Time: «русские заинтересованы» в решении Трампа заключить сделку по Украине

Ранее профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов заявил, что Владимир Зеленский не нужен для принятия решений по урегулированию конфликта, поэтому Дональд Трамп после победы на выборах в США может заниматься этим вопросом без него.