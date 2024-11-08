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Совет депутатов в Новосибирской области могут распустить за бездействие

Отмечается, что депутаты села Ленинское больше трёх месяцев не проводили заседания.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Новосибирской области проверила деятельность Совета депутатов села Ленинское Морского сельсовета Новосибирской области. Об этом просили местные жители, которые пожаловались на народных избранников.

Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Проведя проверку, правоохранители установили: Совет депутатов больше трёх месяцев подряд не проводил заседания. Это нарушает интересы граждан.

«Привело к созданию препятствий в осуществлении ими права на участие в решении вопросов местного значения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Надзорный орган подал иск в суд об установлении данного факта и признания бездействия депутатов. Требования удовлетворены, это может являться основанием для роспуска Совета депутатов села Ленинское.