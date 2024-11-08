Совет депутатов в Новосибирской области могут распустить за бездействие

Прокуратура Новосибирской области проверила деятельность Совета депутатов села Ленинское Морского сельсовета Новосибирской области. Об этом просили местные жители, которые пожаловались на народных избранников.
Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Проведя проверку, правоохранители установили: Совет депутатов больше трёх месяцев подряд не проводил заседания. Это нарушает интересы граждан.
«Привело к созданию препятствий в осуществлении ими права на участие в решении вопросов местного значения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Надзорный орган подал иск в суд об установлении данного факта и признания бездействия депутатов. Требования удовлетворены, это может являться основанием для роспуска Совета депутатов села Ленинское.