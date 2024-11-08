3 миллиарда рублей получит Дальний Восток: на что пойдут деньги

«Сегодня мы направим девяти субъектам этого макрорегиона почти 3 млрд рублей», — сказал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Средства будут направлены девяти регионам макрорегиона и пойдут, в частности, на строительство центра досуга и сельской школы в Якутии, модернизацию медицинских и образовательных учреждений, улучшение сетей теплоснабжения и водоснабжения в Забайкалье, а также на обновление уличного освещения в Биробиджане.
Кроме социальной инфраструктуры, значительная часть финансирования предназначена для поддержки промышленных предприятий в таких регионах, как Бурятия, Якутия, Забайкальский и Приморский края, Хабаровский край, Амурская и Магаданская области, Чукотский автономный округ. Это позволит укрепить производственный потенциал и создать новые рабочие места.
Ранее сообщалось о том, что полпред президента в ДФО Юрий Трутнев озвучил даты проведения следующего ВЭФ во Владивостоке. Форум пройдет традиционно в начале сентября.