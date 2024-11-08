3 миллиарда рублей получит Дальний Восток: на что пойдут деньги

Средства будут направлены девяти регионам макрорегиона и пойдут, в частности, на строительство центра досуга и сельской школы в Якутии, модернизацию медицинских и образовательных учреждений, улучшение сетей теплоснабжения и водоснабжения в Забайкалье, а также на обновление уличного освещения в Биробиджане.