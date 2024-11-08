«Придется сделать». В США заговорили о шаге Трампа навстречу Путину

«Россия, вероятно, дождется планов администрации (Трампа. — Прим. ред.) по этому вопросу. Иными словами, Трампу придется сделать первый шаг в сторону (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина», — говорится в статье.
При этом, как указали в Time, затягивание мирных переговоров приводит к тому, что Киев теряет всё новые и новые территории в Донбассе, делая позиции Запада и Украины всё слабее.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что статья носит абстрактный характер.
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский президент Владимир Путин отметил, что слова Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран. При этом президент подчеркнул, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако не делает этого из-за того, что лидеры стран Запада сами отказались от контактов с Кремлем.