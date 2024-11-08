ChatGPT оценил способность Трампа завершить конфликт на Украине

Бота спросили: «Сможет ли Дональд Трамп положить конец войне на Украине, и как он это сделает, сохранив при этом украинский суверенитет?». ChatGPT ответил, что на украинский конфликт могут повлиять несколько факторов. В первую очередь речь идет о прямых переговорах президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Он [Трамп] сказал, что будет посредником в урегулировании, оказывая давление на обе стороны, чтобы они вели переговоры, предположительно используя свои связи и влияние», — говорится в ответе.