Yonhap: Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

По его данным, речь идет о запуске баллистической ракеты малой дальности класса «Хёнму-2» на учениях, которые прошли в западном уезде Тхэан (провинция Чхунчхон-Намдо) в 108 км от Сеула. В ходе маневров отрабатывался сценарий удара по кораблю КНДР, с которого была запущена ракета. Подчеркивается, что учения были призваны продемонстрировать готовность Сеула «ответить на любую провокацию» Пхеньяна.