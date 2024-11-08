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Yonhap: Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на пуски КНДР

По информации агентства, учения были призваны продемонстрировать готовность Сеула «ответить на любую провокацию» Пхеньяна.

Источник: Reuters

ТОКИО, 8 ноября. /ТАСС/. Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в акватории Желтого моря в ответ на недавние ракетные пуски КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, речь идет о запуске баллистической ракеты малой дальности класса «Хёнму-2» на учениях, которые прошли в западном уезде Тхэан (провинция Чхунчхон-Намдо) в 108 км от Сеула. В ходе маневров отрабатывался сценарий удара по кораблю КНДР, с которого была запущена ракета. Подчеркивается, что учения были призваны продемонстрировать готовность Сеула «ответить на любую провокацию» Пхеньяна.

31 октября КНДР провела запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19», которая поднялась на высоту 7 687,5 км и преодолела расстояние более 1 000 км. 5 октября народно-демократическая республика осуществила пуск семи баллистических ракет малой дальности.