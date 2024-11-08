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Венесуэльские дети прочитали Чернышенко стихотворение из «Брата 2»

Речь идет о стихотворении Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья».

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время визита в Венесуэлу посетил Центр открытого образования и изучения русского языка, где студенты прочитали ему стихотворение Владимира Орлова «Я узнал, что у меня есть огромная семья…», сообщает РИА Новости.

Чернышенко прибыл в Каракас с деловым визитом. Во время посещения Центра он побеседовал с учащимися, подчеркнув, что в дальнейшем они вырастут в высококлассных профессионалов.

Помимо этого, российская делегация привезла в Венесуэлу обучающие материалы по русскому языку и различные сувениры.

Ранее сообщалось, что между РФ и Венесуэлой сохраняется стратегическое партнерство. В связи с этим Венесуэла рассчитывает, что Каракас будет принят в состав БРИКС в ближайшее время.