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«Рёнхап»: Сеул запустил баллистическую ракету в ответ на пуски Пхеньяна

Пуск был произведён в акватории Жёлтого моря.

Южная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в ответ на действия Северной Кореи, информирует агентство «Рёнхап».

Пуск был произведён в акватории Жёлтого моря.

По данным агентства, речь идёт о ракете малой дальности класса «Хёнму-2». Учения состоялись в западном уезде Тхэан, расположенном в 108 километрах от Сеула.

В ходе манёвров отрабатывался «сценарий удара» по кораблю Северной Кореи, с которого была запущена ракета.

В Сеуле заявили, что целью учений является демонстрация готовности Южной Кореи «ответить на любую провокацию» со стороны КНДР.

Ранее заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что нарушение паритета сил на полуострове приведет к войне.