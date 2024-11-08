«Рёнхап»: Сеул запустил баллистическую ракету в ответ на пуски Пхеньяна

Южная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в ответ на действия Северной Кореи, информирует агентство «Рёнхап».
Пуск был произведён в акватории Жёлтого моря.
По данным агентства, речь идёт о ракете малой дальности класса «Хёнму-2». Учения состоялись в западном уезде Тхэан, расположенном в 108 километрах от Сеула.
В ходе манёвров отрабатывался «сценарий удара» по кораблю Северной Кореи, с которого была запущена ракета.
В Сеуле заявили, что целью учений является демонстрация готовности Южной Кореи «ответить на любую провокацию» со стороны КНДР.
Ранее заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что нарушение паритета сил на полуострове приведет к войне.