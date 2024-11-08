Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что талибы будут скоро исключены из списка террористических организаций в РФ, работа в этом направлении, по его словам, ведется. «Талибан»* с конца лета 2021 года находится у власти в Афганистане, откуда к тому времени ушли американские войска.