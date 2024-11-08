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Талибы надеются, что США исключат их из списка террористов

ДОХА, 8 ноя — РИА Новости. Талибы (движение «Талибан»*, находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) рассчитывают, что США во второе президентство Дональда Трампа исключат их из списка террористических организаций, сказал РИА Новости глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин.

Источник: © РИА Новости

«Разумеется, сейчас, когда война окончена, и мы в новой фазе, нет смысла держать наших членов в этом списке», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что именно в первый срок Трампа США и талибы достигли договоренностей, которые остановили конфликт между ними и позволили завершить 20-летнее американское присутствие в Афганистане.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что талибы будут скоро исключены из списка террористических организаций в РФ, работа в этом направлении, по его словам, ведется. «Талибан»* с конца лета 2021 года находится у власти в Афганистане, откуда к тому времени ушли американские войска.

Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.