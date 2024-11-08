В Приднестровье заявили, что Кишинев испугался мнения приднестровцев

Ранее в Генеральном инспекторате полиции Молдавии заявили, что 3 ноября движение на мосту Рыбница — Резина, по которому часть избирателей из Приднестровья добиралась к участкам для голосования во втором туре выборов президента Молдавии, было перекрыто из-за сообщения о минировании. Позже молдавская полиция сообщила об анонимном звонке о минировании лицея в Варнице, где были расположены три избирательных участка, в том числе для жителей Приднестровья.