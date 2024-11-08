Мэр Уфы посоветовал горожанам утепляться.

Действительно, по данным Башгидрометцентра, в пятницу, 8 ноября, ожидается небольшой снег, переходящий в мокрый, местами до умеренного, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха составит 0, −5°.