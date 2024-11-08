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Мэр Уфы посоветовал горожанам утепляться

Мэр Уфы посоветовал горожанам утепляться.

Источник: telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рано утром 8 ноября поделился селфи, сделанным на территории Уфимского ожерелья, а также дал горожанам совет.

«Доброе утро! Утепляемся», — написал градоначальник.

Действительно, по данным Башгидрометцентра, в пятницу, 8 ноября, ожидается небольшой снег, переходящий в мокрый, местами до умеренного, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха составит 0, −5°.