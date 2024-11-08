Эксперт Дынкин: Путин дал сигнал США о готовности к контактам

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 21-го ежегодного форума международного дискуссионного клуба «Валдай», подтвердил позиции Москвы по множеству глобальных вопросов и послал сигнал Вашингтону о готовности к взаимодействию. Такое мнение в интервью ТАСС выразил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН), член Академии наук Александр Дынкин.
«Президент дал сигнал прежде всего Соединеннным Штатам о том, что он открыт к взаимодействию. Президент даже поздравил 47-го президента в своем выступлении. Это основной сигнал мира», — отметил Дынкин.
Как подчеркнул эксперт, российский лидер представил «обширную картину международной жизни». Он признался, что не уверен в способности какого-либо другого лидера предложить такую же широкую панораму международных вопросов.
Ранее сообщалось, что беседа Владимира Путина с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» стала рекордной по продолжительности на этой площадке. Она продлилась четыре часа и семь минут.