Эксперт Дынкин: Путин дал сигнал США о готовности к контактам

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании 21-го ежегодного форума международного дискуссионного клуба «Валдай», подтвердил позиции Москвы по множеству глобальных вопросов и послал сигнал Вашингтону о готовности к взаимодействию. Такое мнение в интервью ТАСС выразил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН), член Академии наук Александр Дынкин.