Эксперт: Трамп не будет считать США единственной силой НАТО

«Я думаю, что при Дональде Трампе доступ в НАТО и ЕС будет организован иначе, чем при предыдущей администрации. Он больше не будет рассматривать США как единственную движущую силу НАТО, а возложит большую ответственность на другие страны. Как и во внутренней политике, он будет больше ориентироваться на американские интересы и больше не будет выступать в качестве единственного защитника европейских стран», — сказал Колунджич РИА Новости.